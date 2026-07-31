Фото: Зураб Киладзе

В многоэтажке Ростова продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА. В доме ЖК «Красный Аксай» работают спасатели, подробностями поделился глава Пролетарского района Зураб Киладзе.Происшествие случилось в ночь на 27 июля. В результате падения обломков дронов был серьезно поврежден один из домов жилого комплекса. Людей эвакуировали и предоставили временное жилье.По оценкам экспертов, поврежденный объект можно восстановить. Во всех квартирах проживать можно, кроме тех, куда прилетели обломки (12 квартир).Спасательные службы уже завершили работы по освобождению инженерных коммуникаций для проведения ремонтных и восстановительных мероприятий.Как уточнил глава района, уже осуществляется подача водоснабжения и водоотведения в 187 квартирах (за исключением 12 квартир). Также специалисты приступили к обследованию внутридомовой системы газоснабжения для определения фронта работ по восстановлению.Управляющая компания закрыла доступ к повреждённым участкам и этажам, чтобы обеспечить безопасность жильцов.