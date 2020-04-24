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В мэрии Батайска на должность начальника отдела назначили сотрудницу с поддельным дипломом

В мэрии Батайска на должность начальника отдела назначили сотрудницу с поддельным дипломом
В Батайске на должность начальника отдела в администрации города назначили сотрудницу с поддельным дипломом. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области 27 апреля.

Устраиваясь на должность начальника экономического отдела в мэрию города-спутника, женщина среди прочих документов предоставила диплом об окончании Ростовского государственного экономического университета. Согласно бумаге ей была присвоена квалификация «Бухгалтер-аудитор». Однако впоследствии выяснилось, что высшее образование новоиспечённая чиновница так и не получила.
- Указанной квалификацией сотрудница администрации не обладает, обучение в названном вузе ею окончено не было в связи с отчислением из числа студентов третьего курса заочной формы обучения за академическую неуспеваемость, - рассказали в надзорном ведомстве, - диплом о высшем образовании на её имя не выдавался.

Во время прокурорской проверки злоумышленница созналась, что документ о высшем образовании на её имя является подделкой.

По результатам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного документа».

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