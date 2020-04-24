В мэрии Батайска на должность начальника отдела назначили сотрудницу с поддельным дипломом

В Батайске на должность начальника отдела в администрации города назначили сотрудницу с поддельным дипломом. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области 27 апреля.Устраиваясь на должность начальника экономического отдела в мэрию города-спутника, женщина среди прочих документов предоставила диплом об окончании Ростовского государственного экономического университета. Согласно бумаге ей была присвоена квалификация «Бухгалтер-аудитор». Однако впоследствии выяснилось, что высшее образование новоиспечённая чиновница так и не получила.Во время прокурорской проверки злоумышленница созналась, что документ о высшем образовании на её имя является подделкой.По результатам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного документа».