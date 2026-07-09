В Минеральных водах третьи сутки задерживаются рейсы ростовской авиакомпании «Азимут»
В Минеральных водах третьи сутки подряд задержаны рейсы ростовской авиакомпании «Азимут». Об этом свидетельствуют данные табло 9 июля.
Ранее некоторые рейсы были отменены и задержаны. Причиной этому стали временные ограничения.
В настоящее время задерживаются рейсы: A4 1128 Минводы – Новосибирск (отправлением 13:45), A4 6031 Минводы – Ереван (отправлением в 17:20), A4 6007 Минводы – Самара ( отправлением в 17:25), а также A4 6069 Минводы – Стамбул ( отправлением в 18:10).