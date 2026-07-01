В микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону из-за сбоев интернета не работает почта

Фото: Donday

В микрорайоне Нахичевань Ростова-на-Дону из-за перебоев с интернетом не работает почта на Советской, 20/1. Об этом сообщает Donday 1 июля.Судя по фото с места событий, сотрудники поставили на вход стул с запиской, что сети нет, следовательно, никого не принимают.Жители города задаются вопросом, неужели они полностью лишены связи даже через письма, раз все системы «дедовской» почты также повязаны на интернете.Как отмечают местные, рядом также не работают светофоры. Связана ситуация на почте с общими перебоями интернета в городе или отключением света, работники отделения в записке не указали.