В магазины Ростовской области к Пасхе поступят в продажу освящённые куличи
В канун великого православного праздника Пасхи, в продуктовые магазины Ростовской области поступят в продажу освящённые куличи. Об этом сообщили в правительстве региона во время ежедневного брифинга 16 апреля.
В ночь с субботы на воскресенье 19 апреля службы в храмах Дона пройдут без прихожан. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе. Из-за запрета, дончане лишились возможности освятить куличи и другую пищу для праздничного стола.
- В торговых сетях Ростовской области будут выделены специальные полки, где можно будет выбрать и приобрести пасхальные куличи, которые уже освящены по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, - сообщил начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Добавим, что до 30 апреля в Ростовской области также введён запрет на посещение кладбищ.
Стоит отметить, что на прошедшее Вербное воскресенье возле храмов дежурили сотрудники полиции, которые разворачивали в обратном направлении верующих, желающих попасть в церковь.
Ранее Rostov.ru, посчитал стоимость покупного и домашнего кулича.