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В магазинах Ростова обнаружили фальсифицированную молочку. Результатами отобранных проб продукции из сети «Светофор» поделились в Россельхознадзоре.В молочной продукции «Русмолоко» (Ставропольский край) найдены растительные масла и жиры на растительной основе. Это не допускается при заявленной маркировке. Поставщиком оказался «Югритейллогистика» (Аксайский район, Ростовская область).Подделку выявили еще в Аксайском, Сальском и Волгодонском районах.За это торговую сеть обязали убрать с прилавков данную продукцию, а поставщику выдвинули предостережения о недопущении подобного нарушения.