В лабораторию азовского музея передали древний редкий сосуд из Китая



Реставраторы в Азовском музее-заповеднике работают над восстановлением древнего китайского сосуда. Такой информацией поделились работники учреждения 22 января.



Сосуд относится к группе керамики цычжоу. В такой посуде перевозили пряности и, как утверждают некоторые учёные, чай. Азак — нынешний Азов — располагался на Шёлковом пути. Эта дорога пролегала от Восточной Азии до Средиземноморья. Ею, в первую очередь, пользовались, чтобы вывозить шёлк из Поднебесной.



- Манера выкидывать свой мусор в заброшенные дома появилась уже в 14-м веке, - рассказывает Андрей Масловский, завотделом археологии. - Прямо в центре города в здание, которое, судя по всему, принадлежало когда-то венецианскому купцу, начали кидать мусор. Накидали его очень много. Для того чтобы собрать фрагменты сосуда, мне понадобилось несколько месяцев. Я перебрал несколько десятков тысяч фрагментов керамики.



В итоге ученый нашёл два крупных осколка, которые подошли друг к другу, словно части пазла. По словам Андрея, если бы им удалось раскопать подвал дома полностью, то они нашли бы больше частей.



Хоть Азак и находился на Шёлковом пути, китайский артефакт является огромной редкостью. Особенно удивительно найти именно сосуд, потому что обычно пищевые продукты на такое большое расстояние не перевозили.