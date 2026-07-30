В Красносулинском районе Ростовской области назначили мирового судью
В Ростовской области утвердили кандидатуру нового мирового судьи. Решение приняли депутаты на 35-м заседании Законодательного Собрания региона 30 июля.
На трехлетний срок полномочий мировым судьей судебного участка № 6 Красносулинского судебного района назначили Дмитрия Тарасенко. До этого Дмитрий Петрович занимал должность помощника судьи Первомайского районного суда Ростова-на-Дону.
Напомним, на 33-м заседании донского парламента были назначены пять мировых судей.