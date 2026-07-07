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В Краснодарском крае отменены несколько рейсов ростовской авиакомпании «Азимут»

В Краснодарском крае отменены несколько рейсов ростовской авиакомпании «Азимут»
В Краснодарском крае отменены несколько рейсов авиакомпании «Азимут». Об этом сказано на табло местных аэропортов.

В Минеральных Водах отменены два рейса компании «Азимут». Минводы – Пенза должен был улететь 7 июля в 02:05. Еще один рейс Минводы – Нижнекамск отправлением 7 июля в 23:50 также отменен.

Такая же ситуация – в аэропорту Краснодара. Там задерживается рейс Краснодар – Тбилиси на два часа.
Причиной временных изменений стали введенные ограничения на полеты.
Фото: СоцСети
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