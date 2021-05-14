В ковидных госпиталях Ростовской области за сутки скончались 11 человек

В Ростовской области растет число людей, умерших от коронавируса. За сутки с 16 по 17 мая скончались еще 11 человек. Это три женщины в возрасте от 71 года до 86 лет и восемь мужчин от 50 до 87 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Количество заболевших тоже не уменьшается. За последние 24 часа медики зафиксировали 202 случая заражения COVID-19. По информации областного правительства, почти треть новых инфицированных - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 91 535 человек.