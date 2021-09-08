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В ковидных госпиталях Ростова лечатся 1 335 пациентов

В ковидных госпиталях Ростова лечатся 1 335 пациентов
В ковидных госпиталях Ростова лечение получают 1 335 пациентов. Об этом сообщает городская администрация.
Так, 417 человек находятся в ЦГБ имени Семашко. Еще 595 лечат в горбольнице № 20, 109 - в КДЦ «Здоровье», оставшихся 214 - в больнице № 6.
Заболевшие переносят COVID-19 в средней или тяжелой форме, поэтому нуждаются в наблюдении медиков.

На ранней стадии симптомы коронавируса часто похожи на основные признаки аллергии, гриппа, простуды и некоторых других заболеваний, особенно если ковид протекает в легкой форме. В таких случаях следует обратить пристальное внимание на длительность проявления этих особенностей. Если они долго не проходят, возможно, человек заражен коронавирусом.

Когда возникают сомнения, лучше свести к минимуму социальные контакты и обратиться к врачу.

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