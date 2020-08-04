В конце рабочей недели жители Ростова снова останутся без света

Для ростовчан без электричества пройдет конец рабочей недели, сообщает «Донэнерго».Так, в пятницу,обесточат дома на улицах Мурлычева, 27-53, 24-46, 16-я Линия, 16-32, 11-39, Майской, 20/7, 11-21,14-я Линия, 19-46, 2-й Володарского, 76/23А, 76, 86-88, 104, 119, Литвинова, 28-30, 24, 1-й Володарского, 25-47, 26-70, Горбачева, 42-60, 75-93, Международной, 43-45, Малюгиной, 147-161, 104-126 и в переулке Островского, 119-121.приостановят элестроснабжение на улицах Штахановского, 18, 20, 20/1, 22, 24, Коминтерна, 61-77, 66-86, 66В, 86А, Артемовской, 78-90, 53-73, Днепростроевской, 138-148, 119-129.света не будет по следующим адресам: Мичуринская, 33-63, Ровенская, 25-71, 26-72, Калинина, 114-158, 99-143, Рижская, 22-66, 19-61, Петрозаводская, 24-26, 42, 16, 18/60, Манежная, 16-60, 21-67.Дома на улицах Красноармейской, 18-20, М. Горького, 5, 20-26 и в переулке Доломановском, 45 останутся без электричества