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В колонию Батайска пытались передать сладости, начинённые запрещёнными предметами

В колонию Батайска пытались передать сладости, начинённые запрещёнными предметами
Сотрудники Батайска перехватили незаконную передачу. Запрещённые предметы были спрятаны в кондитерских изделиях.

Во время досмотра передачи для заключённого сотрудники ИК № 15 обнаружили в пряниках большое количество сим-карт. Посылку передала жительница Батайска для осужденного за хранение наркотиков. Всего работники режимного учреждения насчитали 101 сим-карту.
- В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит денежный штраф до пяти тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Добавим, что, по данным ГУФСИН, в 2019 году за попытки доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы задержаны 176 человек.

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