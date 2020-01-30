В колонию Батайска пытались передать сладости, начинённые запрещёнными предметами



Сотрудники Батайска перехватили незаконную передачу. Запрещённые предметы были спрятаны в кондитерских изделиях.



Во время досмотра передачи для заключённого сотрудники ИК № 15 обнаружили в пряниках большое количество сим-карт. Посылку передала жительница Батайска для осужденного за хранение наркотиков. Всего работники режимного учреждения насчитали 101 сим-карту.

- В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит денежный штраф до пяти тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



Добавим, что, по данным ГУФСИН, в 2019 году за попытки доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы задержаны 176 человек.



