В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области



Заграницей госпитализирована модель из Ростовской области. 21-летняя Алиса Миитрова в тяжёлом состоянии попала в больницу китайского города Шанхай в ночь на 26 марта.



Девушка работает моделью в агентстве VOSMODELS. В Китай она отправилась в конце февраля на съёмки. Как рассказала её подруга Людмила, сначала всё шло хорошо. Алиса каждый день звонила родителям и делилась новостями. Но позже её стали мучать головные боли. Родителям девушка рассказала, что врач поставил ей диагноз «ветрянка» и назначил противовирусные препараты. Однако ночью её состояние резко ухудшилось, она потеряла сознание. Алису срочно доставили в больницу, сообщает DonDay.ru.



Пациентка пришла в сознание только вечером 26 марта. Ей поставили диагноз «Острый менингит». Между тем её общее состояние не улучшилось. По словам медиков, она должна провести в больнице ещё, как минимум 10 дней. При этом, стоимость нахождения в больнице стоит около 500 тыс. руб. в сутки. Транспортировать Алису в Россию или перевести в более бюджетное медучреждение пока небезопасно.



Жизнь и здоровье фотомодели были застрахованы. Однако, как выяснилось, диагноз Алисы не водит в перечень страховых случаев.

За анализы, процедуры и просто пребывание в стационаре нужно заплатить почти миллион рублей.



В агентстве VOSMODELS подтвердили, что сейчас у сотрудницы Алисы Миитровой проблемы со здоровьем. Представитель компании сообщил, что фирма в меру своих возможностей помогает ей. Однако сумма большая, поэтому коллеги, родные и друзья продолжают сбор средств.







Желающие помочь девушке, могут отправить любую сумму на карту Сбербанка: 2202 2007 7516 0557 (Виталий Евгеньевич М., отец Алисы). Карта привязана к номеру: 8-928-188-75-00.

