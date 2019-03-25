Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области

В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области
Заграницей госпитализирована модель из Ростовской области. 21-летняя Алиса Миитрова в тяжёлом состоянии попала в больницу китайского города Шанхай в ночь на 26 марта.

Девушка работает моделью в агентстве VOSMODELS. В Китай она отправилась в конце февраля на съёмки. Как рассказала её подруга Людмила, сначала всё шло хорошо. Алиса каждый день звонила родителям и делилась новостями. Но позже её стали мучать головные боли. Родителям девушка рассказала, что врач поставил ей диагноз «ветрянка» и назначил противовирусные препараты. Однако ночью её состояние резко ухудшилось, она потеряла сознание. Алису срочно доставили в больницу, сообщает DonDay.ru.

Пациентка пришла в сознание только вечером 26 марта. Ей поставили диагноз «Острый менингит». Между тем её общее состояние не улучшилось. По словам медиков, она должна провести в больнице ещё, как минимум 10 дней. При этом, стоимость нахождения в больнице стоит около 500 тыс. руб. в сутки. Транспортировать Алису в Россию или перевести в более бюджетное медучреждение пока небезопасно.
В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области
Жизнь и здоровье фотомодели были застрахованы. Однако, как выяснилось, диагноз Алисы не водит в перечень страховых случаев.
За анализы, процедуры и просто пребывание в стационаре нужно заплатить почти миллион рублей.

В агентстве VOSMODELS подтвердили, что сейчас у сотрудницы Алисы Миитровой проблемы со здоровьем. Представитель компании сообщил, что фирма в меру своих возможностей помогает ей. Однако сумма большая, поэтому коллеги, родные и друзья продолжают сбор средств.

В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области

Желающие помочь девушке, могут отправить любую сумму на карту Сбербанка: 2202 2007 7516 0557 (Виталий Евгеньевич М., отец Алисы). Карта привязана к номеру: 8-928-188-75-00.
В Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской областиВ Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской областиВ Китае в тяжёлом состоянии госпитализировали модель из Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.