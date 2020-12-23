В Каменске двое полицейских пытались спровоцировать преступление, чтобы повысить раскрываемость

В Каменске-Шахтинском задержали двух полицейских, пытавшихся сфабриковать дело. В отношении бывших правоохранителей возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».По предварительной информации, сотрудникам местного отдела МВД нужно было повысить уровень раскрываемости дел по статье «Покушение на дачу взятки». Так как подходящего преступления в районе не было, экс-полицейские решили сфабриковать его. Бывшие правоохранители предложили иностранцу, якобы перевозящему безакцизные сигареты, откупиться от уголовной ответственности за 200 тысяч рублей.Вскоре о махинациях узнало руководство. Подозреваемых задержали и отстранили от службы.- В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.