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В Каменске-Шахтинском загорелся склад с зерном

В Каменске-Шахтинском загорелся склад с зерном

В Каменск-Шахтинском загорелся склад с зерном. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.

Пожар возник на складе «Заготзерно», его площадь составляет 500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 24 специалиста и 8 единиц техники РСЧС, в том числе 18 человек и 5 единиц техники от МЧС России.

К 17:05 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Также по пути на вызов пожарная машина попала в ДТП. Авария случилась возле остановки «Заготзерно». В результате столкновения легковая машина перевернулась, а пожарная машина вылетела с дороги и снесла столб. Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Подслушано в Каменске
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