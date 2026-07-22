В Каменске-Шахтинском загорелся склад с зерном

Фото: Подслушано в Каменске

В Каменск-Шахтинском загорелся склад с зерном. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.Пожар возник на складе «Заготзерно», его площадь составляет 500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 24 специалиста и 8 единиц техники РСЧС, в том числе 18 человек и 5 единиц техники от МЧС России.К 17:05 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.Также по пути на вызов пожарная машина попала в ДТП. Авария случилась возле остановки «Заготзерно». В результате столкновения легковая машина перевернулась, а пожарная машина вылетела с дороги и снесла столб. Информация о пострадавших уточняется.