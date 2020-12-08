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В южных районах Ростовской области потеплеет до +1 градуса

В южных районах Ростовской области потеплеет до +1 градуса
В южных районах Ростовской области – Песчанокопском, Сальском, Егорлыкском – немного потеплеет. 10 декабря столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в этот день ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В среднем температура по региону составит от -2 до -7 градусов. Осадки не предвидятся.

Из-за порывов воздушных масс продолжится обмеление рек и водоемов. Уровень воды опустится до критических отметок. В связи с этим возможны посадка судов на мель и ЧП на водных объектах. Кроме того, подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.

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