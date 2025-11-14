Новости
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону произошло пополнение судейского корпуса

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону произошло пополнение судейского корпуса. Пресс-служба суда сообщила о вступлении в должность Даниила Костенкова, занявшего судейское кресло.

Рекомендация о назначении Костенкова на эту должность была дана Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации. Указ о его назначении в Южный окружной военный суд был подписан президентом России 14 ноября.

Костенков получил высшее юридическое образование в 2018 году, окончив Донской государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».

С 2015 года он работал помощником судьи в Южном окружном военном суде, что позволило ему приобрести ценный опыт в судебной системе. Потом занимал должность судьи Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда, куда был назначен Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 755.
Фото: Южный окружной военный суд
