В историческом центре Ростова на продажу выставлен доходный дом за 25 млн рублей

Фото: Авито

В Ростове выставлен на продажу очередной доходный дом. За двухэтажное здание владелец объекта на Шаумяна, 69 хочет 25 млн рублей.Объявление размещено на популярном сайте недвижимости.В здании размещаются коммерческие помещения. Один квадратный метр стоит 100 тысяч рублей. Общая площадь здания составляет 250 квадратных метров. Окупаемость инвестиций в этот объект составит 10 лет и пять месяцев.Здание было возведено в последней четверти XIX века. Первый этаж занимали магазины, а второй имел отдельный вход и использовался как жилое помещение. Фасады украшены кирпичным классицистическим декором. Этот дом является ценным элементом фоновой застройки конца XIX века и характерным примером дореволюционного Ростова, где магазины располагались на первых этажах. Он отражает стилистическое разнообразие застройки улицы.В реестре исторических объектов и документах об охране исторической части города данный адрес не значится.