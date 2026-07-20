В историческом центре Ростова на продажу выставлен доходный дом за 25 млн рублей
В Ростове выставлен на продажу очередной доходный дом. За двухэтажное здание владелец объекта на Шаумяна, 69 хочет 25 млн рублей.
Объявление размещено на популярном сайте недвижимости.
В здании размещаются коммерческие помещения. Один квадратный метр стоит 100 тысяч рублей. Общая площадь здания составляет 250 квадратных метров. Окупаемость инвестиций в этот объект составит 10 лет и пять месяцев.
Здание было возведено в последней четверти XIX века. Первый этаж занимали магазины, а второй имел отдельный вход и использовался как жилое помещение. Фасады украшены кирпичным классицистическим декором. Этот дом является ценным элементом фоновой застройки конца XIX века и характерным примером дореволюционного Ростова, где магазины располагались на первых этажах. Он отражает стилистическое разнообразие застройки улицы.
В реестре исторических объектов и документах об охране исторической части города данный адрес не значится.