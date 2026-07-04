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В июне в Ростовской области нашли живыми 73 человека, пропавших без вести. Об этом информирует статистика ПСО «ЛизаАлерт».За первый месяц лета без вести пропали 113 человек. Волонтеры поясняют, что такое количество исчезнувших связано с теплой погодой. Старики и подростки уходят в неизвестном направлении на прогулку, в результате чего теряются. Есть и хорошие новости: в июне не нашли мертвым никого не из пропавших.Поиски 10 человек продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.