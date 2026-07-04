В июне в Ростовской области нашли живыми 73 человека, пропавших без вести
В июне в Ростовской области нашли живыми 73 человека, пропавших без вести. Об этом информирует статистика ПСО «ЛизаАлерт».
За первый месяц лета без вести пропали 113 человек. Волонтеры поясняют, что такое количество исчезнувших связано с теплой погодой. Старики и подростки уходят в неизвестном направлении на прогулку, в результате чего теряются. Есть и хорошие новости: в июне не нашли мертвым никого не из пропавших.
Поиски 10 человек продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.