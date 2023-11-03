В хуторе Ростовской области девочка ранила друга из ружья
В Усть-Донецком районе Ростовской области подросток попал в больницу с застрявшей в голове пулькой от «воздушки». ЧП случилось 1 ноября в хуторе Исаевском. Информация об этом появилась в социальных сетях.
В тот день подростки находились дома. Они нашли пневматическое ружье. Школьница решила, что оружие не заряжено. Она в шутку открыла огонь по приятелю: из оружия с бешеной скоростью вылетела пулька. Маленький кусочек металла угодил прямо в голову подростку.
Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на источник, мальчика доставили в больницу города Шахты.