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В ходе СВО пропал 54-летний пекарь из Ростовской области

В ходе СВО пропал 54-летний пекарь из Ростовской области
В ходе спецоперации без вести пропал 54-летний пекарь, служивший в Ростовской области. Последний раз Юрий Микушин связывался с близкими больше четырех месяцев назад.

Мужчина трудился в городе Новочеркасске. Весной 2024 года его перевели в штурмовой отряд. Юрий бесследно исчез 21 марта после отправки на боевое задание.

Родственники пропавшего пытаются найти хоть какую-то информацию о его судьбе Если вы знаете, где может находиться Юрий Микушин, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут необходимые сведения родным бойца.
Фото: соцсети
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