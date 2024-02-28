В ходе спецоперации погиб 39-летний житель Батайска
Житель Батайска погиб в ходе спецоперации. Александру Лебединскому было 39 лет.
Мужчина родился и вырос в Батайске. В юношестве вместе с родителями переехал в Луганск и окончил там Луганский университет внутренних дел. Александр недолго жил в Донбассе. Вскоре семья вернулась в родной город.
В 2023 году мужчина отправился на фронт. О его гибели сообщили 26 февраля. Александр получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу.
По информации сайта Батайское Время, погибший был женат, но последние годы не жил с супругой. У него остался ребенок.