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В Гуково разыскивают пропавшую 61-летнюю женщину

В Гуково разыскивают пропавшую 61-летнюю женщину

В Гуково разыскивают пропавшую 61-летнюю женщину. Валентина Топчеева уже больше шести часов не выходит на связь с родственниками.

Пропавшая проживает на улице Мира, 10. 17 января около 17:00 она вышла из дома и не вернулась обратно. Женщина была одета в полупальто коричневого цвета, черные теплые лосины или брюки, вязаную шапку, обута в дутые сапоги сине-белого цвета. В соцсетях сообщается, что она страдает шизофренией.

Возможно, Валентина могла уйти в окрестности хутора Платов, на улицу Советскую. Если вам что-либо станет известно о ее местонахождении, звоните по номеру: 112.
Фото: из соцсетей
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