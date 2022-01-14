Фото: из соцсетей

В Гуково разыскивают пропавшую 61-летнюю женщину. Валентина Топчеева уже больше шести часов не выходит на связь с родственниками.Пропавшая проживает на улице Мира, 10. 17 января около 17:00 она вышла из дома и не вернулась обратно. Женщина была одета в полупальто коричневого цвета, черные теплые лосины или брюки, вязаную шапку, обута в дутые сапоги сине-белого цвета. В соцсетях сообщается, что она страдает шизофренией.Возможно, Валентина могла уйти в окрестности хутора Платов, на улицу Советскую. Если вам что-либо станет известно о ее местонахождении, звоните по номеру: 112.