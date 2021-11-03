В Гуково без вести пропал 13-летний мальчик

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В Гуково без вести пропал подросток. 13-летнего Ивана Гомонова разыскивают с 5 ноября.В тот вечер он ушел из дома на улице Красная Горка. С тех пор ребенка никто не видел. Родные позвонили всем друзьям и знакомым Вани, но никто не знает, куда мог отправиться подросток. Когда поиски не дали результатов, родственники обратились за помощью в полицию.Если вы знаете что-либо о местонахождении Ивана Гомонова или видели похожего мальчика, сообщите об этом по номеру телефона: 8-918-857-77-62.