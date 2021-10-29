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В гостиницах Ростовской области снова начнут кормить постояльцев

В гостиницах Ростовской области снова начнут кормить постояльцев

В гостиницах Ростовской области снимут ранее установленный запрет на обеспечение постояльцев завтраками. Об этом стало известно 2 ноября в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Причиной запрета было массовое скопление людей в столовых. Тему отмены ограничения поднял губернатор Василий Голубев. Он спросил главу управления Роспотребнадзора о возможных способах обеспечения питания при условии, что общепит закрыт, а гостиницы тоже не кормят.

- Решения на этот счет, принятые другими территориями и в целом в мире, позволяют принять разрешительные полумеры. Речь идет о том, что можно разрешить питаться в гостиницах только проживающим там людям, создать безопасные островки. Препятствий к этому нет, однако нужно следить за тем, чтобы в столовые не попадали чужие люди. Кроме того, потоки постояльцев должны быть распределены как минимум поэтажно, чтобы не было скопления людей, - ответил Евгений Ковалев.

Губернатор подчеркнул, что оформление соответствующих изменений санитарных правил начнется уже сегодня.
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