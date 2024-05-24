В госпиталях Ростовской области ищут бойца с Кубани, пропавшего на СВО

Фото: DonDay

В госпиталях Ростовской области ищут 40-летнего участника СВО из Краснодарского края. Последний раз Сергей Бузин выходил на связь с родными больше года назад — 28 апреля 2023-го.Мужчина проживает в городе Славянске-на-Кубани. Осенью 2022-го он попал под волну частичной мобилизации. Сергей оказался закреплен за воинской частью 13766 в Волгограде.По информации издания DonDay, бойца перевезли из Донецка в Ростовскую область. Он может находиться в одном из медицинских учреждений региона с потерей памяти. Ситуацию осложняет то, что у Сергея нет при себе документов, удостоверяющих личность.Согласно ориентировкам, у бойца есть две татуировки: одна расположена на левом предплечье, это изображение звезды, вторая — у левого мизинца — надпись «группа крови 4-».Если вы знаете о местонахождении Сергея, позвоните супруге пропавшего по номеру: 8-964-926-92-33. Любая информация может помочь в поисках мужчины.