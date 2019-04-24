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В городе Таганроге разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю женщину

В городе Таганроге разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю женщину

В Таганроге Ростовской области ищут без вести пропавшую пенсионерку. 80-летняя Валентина Михалко ушла из дома 24 апреля и не вернулась обратно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

По данным поисковиков, пропавшая дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. В день своего исчезновения она была одета в синий свитер, брюки и светло-коричневую рубашку, обута в мокасины.

Если вы видели или знаете, где может находиться пожилая таганроженка, можете позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

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