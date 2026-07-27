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В городе Шахты Ростовской области выставлено на продажу здание летнего театра

В городе Шахты Ростовской области выставлено на продажу здание летнего театра
В городе Шахты Ростовской области выставлено на продажу здание летнего театра в центральном парке. Цена объекта составляет 15 миллионов рублей, объявление размещено на популярном сайте объявлений.

Одноэтажное строение занимает площадь две тысячи квадратных метров. Владелец оценил стоимость квадратного метра в 7,5 тысячи рублей. Здание готово к эксплуатации, но нуждается во внутренней отделке. Вероятно, новому хозяину придется самостоятельно выполнить ремонтные работы.

Согласно информации в объявлении, здание идеально подходит для бизнеса, так как находится в месте с высокой проходимостью и рядом с жилыми домами.
Фото: Авито
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