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В городе Шахты пожар на мусорном полигоне успешно потушен, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Возгорание на свалке в посёлке Красина было ликвидировано на восьмой день.По состоянию на 25 июля на полигоне нет признаков горения или тления. Специалисты ликвидировали все очаги пожара, что подтверждено визуальным осмотром и замерами температуры. Обстановка стабилизировалась.Для предотвращения новых возгораний и контроля ситуации на объекте установлено круглосуточное дежурство.