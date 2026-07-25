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В городе Шахты пожар на мусорном полигоне успешно потушен

В городе Шахты пожар на мусорном полигоне успешно потушен

В городе Шахты пожар на мусорном полигоне успешно потушен, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Возгорание на свалке в посёлке Красина было ликвидировано на восьмой день.

По состоянию на 25 июля на полигоне нет признаков горения или тления. Специалисты ликвидировали все очаги пожара, что подтверждено визуальным осмотром и замерами температуры. Обстановка стабилизировалась.

Для предотвращения новых возгораний и контроля ситуации на объекте установлено круглосуточное дежурство.
Фото: скриншот
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