В Гордуме торжественно поздравили ростовские семьи с Днем любви и верности  

Фото: Гордума Ростова.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Ростовской-на-Дону городской Думе прошло торжественное мероприятие «Семейный очаг Ростова». На празднике собрали представителей многодетных семей, которые своим примером показывают, что значит хранить верность, любовь и уважение друг к другу.Мероприятие получилось ярким и праздничным. В фойе играла красивая мелодия, а в зале на экране мелькали снимки из личных архивов приглашенных семей —свадебные кадры, моменты с детьми, яркие эпизоды семейной жизни. В преддверии торжественной части все семьи поделились своими «рецептами» любви и верности, записав их в специальную книгу.С теплыми словами поздравления к присутствующим семьям обратилась Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева. Она подчеркнула, что опора и главный фундамент донской столицы — крепкие семьи, а сам праздник Дня семьи, любви и верности не ограничивается календарной датой.«День семьи, любви и верности - это праздник, который живет внутри каждого из вас. Мы часто говорим о развитии города, о дорогах, школах и строительстве. Но настоящий фундамент Ростова-на-Дону - это наши крепкие семьи. Здесь, на Дону, мы умеем любить, хранить верность и растить детей в уважении к старшим. Пусть в ваших домах всегда пахнет пирогами, пусть детский смех не умолкает никогда, а в глазах ваших половинок всегда горит тот же огонь, что и в день знакомства».В рамках мероприятия Председатель Гордумы вручила семьям Благодарственные письма.Также перед собравшимися выступили первый заместитель председателя городской Общественной палаты Ростова-на-Дону Александр Лосев и председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Матери России» Валентина Ласточкина. Валентина Михайловна вручила Почётную грамоту Всероссийского общественного движения «Матери России» семье Кузьменко — в знак уважения к их семейным традициям и вкладу в укрепление ценностей, значимых для всего общества.Атмосферу торжества дополнили яркие музыкальные номера ростовских коллективов. Кульминацией встречи стало трогательное чтение записей из «Книги семейных рецептов». Лидия Новосельцева озвучила самые душевные «рецепты» семейного счастья, которые гости заранее вписали в книгу. Эти короткие, но искренние строки словно собрали в себе главные секреты крепких отношений — от простых ежедневных привычек до больших семейных принципов.На вопрос ведущего, какой бы рецепт внесла в книгу сама Лидия Новосельцева, она ответила:«Мой рецепт — любить свой город, как родной дом. Каждый день, без выходных», — сказала Председатель городской Думы.