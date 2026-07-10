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В ГАИ рассказали подробности жуткого ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

В ГАИ рассказали подробности жуткого ДТП на трассе Ростов - Волгодонск
В ГАИ рассказали подробности жуткого ДТП на трассе Ростов - Волгодонск. Авария с автобусами произошла 10 июня в районе станицы Манычской.

Предварительно, водитель автобуса «ПАЗ-32053» выехал на перекрёсток и резко свернул. В этот момент позади него двигался микроавтобус «Хендай Н-1». Водитель пытался его обогнать. Но по правилам ПДД это не разрешено. Несмотря на запрет, мужчина за рулем все-таки совершил маневр, после чего произошло столкновение.

Пострадали четыре пассажира микроавтобуса «Хендай Н-1». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение
Фото: Дондей
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