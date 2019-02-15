В её руках оживают гипс, воск и дерево: юная девушка-скульптор из Ростова создала украшения для поклонного креста в Иверском монастыре



При слове «скульптор» в голове обычно возникают имена Микеланджело, Донателло и Джованни Бернини. Легко представить сильные мужские руки, высекающие из твёрдого материала человеческие лица и тела. Хрупкую же женскую фигуру, сидящую с инструментом рядом с полутораметровым глиняным изваянием вообразить тяжело. Тем не менее многих представительниц прекрасного пола к этому искусству тянет с детства.



Так было и с Тамарой Ананьевой, молодым ростовским скульптором. С двух лет она уже рисовала и делала панно из пластилина.



- В семь лет, когда я пошла в художественную школу, для меня стало большим открытием, что пластилин можно не только клеить на картон, но и делать из него объёмные фигуры, - с улыбкой вспоминает девушка. - Я до сих пор помню эти ощущения.



Первые 11 лет жизни она провела в селе Куйбышево Ростовской области. Потом с родителями переехала в Ростов. Через год они перебрались в Батайск. Из-за таких «передислокаций» юная Тома так и не смогла окончить художественную школу. Но родители очень хотели, чтобы она развивала свой талант, и в 13 лет отдали её в изостудию при училище имени Грекова. Спустя год кто-то из преподавателей заметил, что девушка отлично осваивает материал и ей пора идти на курсы по подготовке к поступлению. Так она поступила на первый курс училища по направлению «Скульптура».



Как и художнику, ваятелю нужно много упражняться в рисунке. Если в живописи нужны пятна, светотени, то в скульптуре важны объём и чёткость — мастерам ведь нужно видеть свою работу в пространстве.







В училище Грекова Тома тоже не доучилась — по семейным обстоятельствам пришлось взять академический отпуск на два года. Находясь это время в свободном плавании, она поняла, что не хочет заканчивать обучение.



- Я поняла, что хочу уже работать. А как работать без диплома, меня не волновало.



В Батайске у родителей Тамары - частный дом, в нём есть маленькая летняя кухня, заставленная хламом. Спустя три года уговоров они отдали ее девушке под мастерскую. В течение года вместе с папой они обустраивали помещение. Сначала ей безумно захотелось работать с деревом — тогда отец помог собрать ей токарный станок. На нём были сделаны первые миски и чашки из дуба и бука.







Отправной точкой в работе с гипсом стал «Сон».



- Тогда я поняла, что действительно могу сама что-то делать. Я постоянно смотрела храмовые росписи Виктора Васнецова. Мне очень нравились лица его ангелов. Из этих эмоций и впечатлений и родился мой «Сон».







Вскоре появилось желание работать в большой светлой мастерской. Судьба свела Тому с художницей, вместе с которой они арендовали помещение.



- Тяжело было подойти к папе и сказать, что я перееду в другую мастерскую.



Чтобы заработать на аренду, девушки сделали несколько бюстов писателей и продали их. Первыми стали бюсты Владимира Маяковского и Фёдора Достоевского.







Потом Тома познакомилась с владельцем литейной мастерской «Медный голем» Андреем Дементьевым. Там она работает до сих пор. Первым заданием было сделать объёмные узоры для огромной печи во всю стену, которая представляла собой камин и коптильню для мяса.



Сейчас в мастерскую приходят заказы, их передают Тамаре. Как и в любом виде искусства, всё начинается с идеи. Потом делаются маленькие эскизы из пластилина — мини-копии того, что получится в итоге. Лепится фигурка буквально несколько сантиметров высотой — вне зависимости от того, какого размера будет готовая скульптура.



Далее на большом листе рисуют скульптуру в полный размер. Там мастерица просчитывает, какой каркас ей понадобится. Его делают из металла, зачастую остов варят специалисты в литейной мастерской. Сверху на «скелет» наращивают массу из глины или пластилина.







«Сырую» скульптуру покрывают гипсом или силиконом. Когда снимают их после застывания, получается полая форма. В неё заливают новый гипс. Затем верхнюю форму разбивают или снимают. Так рождается скульптура.



- Здесь нельзя предсказать, сколько времени займёт работа. Например, понизилась температура за окном — и в мастерской ничего не стынет, потому что в ней нет отопления. Если начать сушить быстро, то гипс может потрескаться. Если не досушить, то потом появится плесень на изделии.



В «литейку» заказы поступают на металлические изделия, поэтому здесь техника немного другая. С формы из глины делается слепок из специального воска. Затем он дорабатывается — податливый материал очень удобен для работы с деталями. Восковая фигура очень плотно утрамбовывается в так называемую землю. В воске остаётся отверстие, в которое потом заливается жидкий металл — воск плавится, а его место заполняет металл.







Если скульптура большая, то ее создают из нескольких частей. Бывает, что только одна нога состоит из четырёх частей. Затем металлического истукана отправляют в цех к слесарям. Поверхность тщательно шлифуют и дорабатывают, чтобы не осталось ни одного огреха.



Когда маститый скульптор работает над большим памятником, он нанимает подмастерьев, которые делают небольшие детали и украшения. Так, наша героиня создала звёзды и обрамления крыши на поклонном кресте, который поставили на улице Неклиновской в Свято-Иверском женском монастыре в честь столетия расстрела царской семьи.







Сейчас Тома трудится над котами, которые дополнят трёхметровый бронзовый фонарь. Он станет настоящим произведением искусства, в основе которого будет свой уютный сюжет.







