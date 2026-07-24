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В двух районах Ростова отключили воду из-за аварий на сетях

В двух районах Ростова отключили воду из-за аварий на сетях
24 июля жители Советского и Пролетарского районов Ростова остались без водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В Советском районе воду отключили в границах улиц Малиновского, Стачки, города Ле-Ман и Коммунистического.

В Пролетарском районе водоснабжение отсутствует в домах по проспекту 40-летия Победы, 49-61 с литерами и дробями.

Причиной отключений стали порывы на водопроводных сетях.

Вернуть воду жителям планируют 24 июля до 17:00.
Фото: Дондей
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