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В ДТП с автобусов в Ростовской области пострадали пять человек

В ДТП с автобусов в Ростовской области пострадали пять человек
10 июля на трассе Ростов-Волгодонск произошло серьёзное ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали пять человек.

По словам очевидцев, микроавтобус столкнулся с общественным транспортом. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Согласно информации регионального Минздрава, четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы. Один из пострадавших, состояние которого оценивается как тяжёлое.

На месте работают сотрудники ГАИ.
Фото: Дондей
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