В ДТП с автобусов в Ростовской области пострадали пять человек

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10 июля на трассе Ростов-Волгодонск произошло серьёзное ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали пять человек.По словам очевидцев, микроавтобус столкнулся с общественным транспортом. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыла скорая помощь.Согласно информации регионального Минздрава, четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы. Один из пострадавших, состояние которого оценивается как тяжёлое.На месте работают сотрудники ГАИ.