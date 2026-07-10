В ДТП с автобусов в Ростовской области пострадали пять человек
10 июля на трассе Ростов-Волгодонск произошло серьёзное ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадали пять человек.
По словам очевидцев, микроавтобус столкнулся с общественным транспортом. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На место происшествия прибыла скорая помощь.
Согласно информации регионального Минздрава, четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы. Один из пострадавших, состояние которого оценивается как тяжёлое.
На месте работают сотрудники ГАИ.