В ДТП по дороге в сторону Москвы попал дальнобойщик из Ростова

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Дорожное происшествие случилось с ростовским дальнобойщиком на трассе, ведущей в сторону Москвы, 9 февраля. Авария произошла на трассе Воронеж – Луганск – пгт Хохольский.На момент инцидента 37-летний водитель фуры двигался по дороге. В районе поселка Хохольского из-за плохих погодных условий водитель не смог справиться с управлением, и его грузовик съехал с проезжей части. Мужчина вышел на дорогу, пытаясь привлечь внимание проезжающих водителей и попросить помощи. Но из-за сильного снегопада и ветра никто не останавливался.В это же время мимо проезжали сотрудники ДПС Воронежской области. Они воспользовались буксировочным тросом, чтобы помочь ростовчанину вернуть тяжеловесный грузовик на дорогу.К счастью, в аварии мужчина не пострадал. Он выразил благодарность полицейским и продолжил свой путь в назначенное место.Отметим, что с 9 по 11 февраля в донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и ледяного дождя. Водителям рекомендуется избегать дальних поездок, если нет острой необходимости.