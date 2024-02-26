В донском регионе в ближайшую неделю ожидается потепление

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Прогноз погоды в Ростовской области на последнюю неделю зимы радует жителей солнечными днями. По информации ростовского Гидрометцентра, весь рабочий период донского региона ожидается теплая, хотя и облачная погода с температурой от +3 до +5 градусов.Однако зима все еще держит позиции, и вечерами ожидаются небольшие заморозки, от -1 до -3 градусов. Скорость воздушных потоков будет не более шести метров в секунду и направлена к востоку.Самым теплым днем станет пятница, когда температура воздуха поднимется до +7 градусов. Однако ближе к вечеру столбики термометров опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет умеренной, составляя два метра в секунду. По данным синоптиков, в последние зимние дни не ожидается осадков.