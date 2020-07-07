В донском парламенте приняли законы о снижении налогов для бизнеса и расширении мер социальной поддержки для граждан
Пандемия коронавируса и введенные правительством Ростовской области ограничения из-за высокой опасности роста эпидемии нанесли серьезный удар по всем сферам жизни дончан, особенно по работе предпринимателей. Снижение доходов из-за «коронакризиса» поставило в трудное положение тысячи граждан.
В этих условиях депутаты Законодательного собрания Ростовской области по инициативе фракции «Единая Россия» в экстренном порядке приняли ряд мер по поддержке предпринимательства и жителей региона. В дистанционном режиме с апреля депутаты общались с гражданами и разрабатывали новые законы. Наиболее волнующими для дончан были вопросы по матпомощи, стимулирующим выплатам и оформлению срочных документов.
В ходе обсуждений с экспертами, представителями малого и крупного бизнеса, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в области и другими профильными организациями народные избранники и губернатор инициировали множество поправок в законодательство региона.
Помощь предпринимателям
Первым делом законодатели приступили к разработке методов поддержки донского бизнеса. С этой целью были внесены поправки в областные законы «О региональных налогах», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области».
– Ряд предлагаемых мер может стать составной частью общенационального плана действий по восстановлению занятости и росту экономики, чтобы как можно большее количество пострадавших предприятий, предпринимателей получили поддержку на федеральном уровне, – объясняет Игорь Бураков, председатель комитета донского парламента по экономической политике.
На период с 1 января по 31 декабря 2020 года для предпринимателей Ростовской области были расширены налоговые льготы. Из бюджета на поддержку бизнеса, по предварительным подсчетам, будет направлено 1,1 миллиарда рублей.
Налог для предприятий, входящих в список наиболее пострадавших отраслей экономики, снижен с 6% до 1%.
Помимо этого, в два раза (с 2,2% до 1,1%) снижена ставка налога на имущество для собственников торговых центров и помещений внутри них. Льгота распространяется также на владельцев гостиниц и для сельхозпредприятий, занимающихся культивацией овощей в теплицах.
Парламентарии законодательно в два раза (до 5%) сократили показатель потенциально возможного дохода для предпринимателей, работающих на патентной системе.
Изменения, внесенные в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, позволили понизить арендную плату для участников бизнес-инкубаторов, которыми управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Теперь она составляет символическая - 1 рубль за квадратный метр.
Поддержка населения
Для поддержки потерявших доходы тысяч донских семей Заксобрание приняло ряд изменений в региональное законодательство «Об адресной социальной помощи», «О социальной поддержке детства», «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов», а также в нормативы по получению земельных сертификатов и материнского капитала.
Глава региона Василий Голубев внес предложение о продлении на пять лет права на получение сертификата при рождении (усыновлении или удочерении) третьего или последующих детей. Соответствующие изменения в закон депутатами уже приняты. Льгота начнет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026-го.
Для определения размера адресной социальной помощи был введен дифференцированный расчет. Для детей прожиточный минимум составит 10 402 рубля, для иных категорий граждан - 10 039 рублей.
Прожиточный минимум для расчета среднедушевого дохода семей в целом был увеличен в 1,5 раза. Эта мера позволила увеличить количество получателей льготы до 60 тысяч человек.
Все многодетные семьи донского региона получили разовую поддержку в размере 5 000 рублей.
Жители Ростовской области, решившие взять в семью инвалида или пожилого человека, получили особую поддержку на законодательном уровне. Поправками была увеличена ежемесячная выплата до 5 000 рублей для тех, кто организовывает такие семьи. Доплата принявшим в семью второго и последующих пожилых граждан выросла в два раза.
Был принят ряд решений и для упрощения организации подобной семьи. Теперь с 1 июля заявитель не должен предъявлять документы, выдаваемые федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Все необходимые справки ведомства получают друг от друга по собственной системе взаимодействия.
Важным изменением для земельных сертификатов стало установление точного размера суммы в 466 617 рублей с последующей ежегодной индексацией. Получить их могут граждане, постоянно проживающие на территории донского региона.
Актуальные инициативы
В разработке у региональных парламентариев находятся новые меры поддержки населения. Среди них - предложения о частичном погашении ипотечных кредитов для семьи, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года. Проект закона уже направлен в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.
Федеральные законы
7 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект «Единой России» — он защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно принятой норме пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать миллион рублей. То же касается малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей. Срок — до года.
Этот законопроект продолжает череду социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан и предпринимателей. Одним из первых был закон о кредитных каникулах — если доходы заемщика за прошедший месяц упали на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году, он может рассчитывать на отсрочку платежей на полгода. Это касается и потребительских, и ипотечных кредитов. Вслед за этим правительство поддержало предложение «Единой России» об увеличении максимальной суммы ипотеки для получения «кредитных каникул. Партия также обеспечила быструю реализацию поручений президента, касающихся поддержки семей с детьми.