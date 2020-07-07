В донском парламенте приняли законы о снижении налогов для бизнеса и расширении мер социальной поддержки для граждан

Пандемия коронавируса и введенные правительством Ростовской области ограничения из-за высокой опасности роста эпидемии нанесли серьезный удар по всем сферам жизни дончан, особенно по работе предпринимателей. Снижение доходов из-за «коронакризиса» поставило в трудное положение тысячи граждан.В этих условиях депутаты Законодательного собрания Ростовской области по инициативе фракции «Единая Россия» в экстренном порядке приняли ряд мер по поддержке предпринимательства и жителей региона. В дистанционном режиме с апреля депутаты общались с гражданами и разрабатывали новые законы. Наиболее волнующими для дончан были вопросы по матпомощи, стимулирующим выплатам и оформлению срочных документов.В ходе обсуждений с экспертами, представителями малого и крупного бизнеса, институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в области и другими профильными организациями народные избранники и губернатор инициировали множество поправок в законодательство региона.Первым делом законодатели приступили к разработке методов поддержки донского бизнеса. С этой целью были внесены поправки в областные законы «О региональных налогах», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области».– Ряд предлагаемых мер может стать составной частью общенационального плана действий по восстановлению занятости и росту экономики, чтобы как можно большее количество пострадавших предприятий, предпринимателей получили поддержку на федеральном уровне, – объясняет Игорь Бураков, председатель комитета донского парламента по экономической политике.На период с 1 января по 31 декабря 2020 года для предпринимателей Ростовской области были расширены налоговые льготы. Из бюджета на поддержку бизнеса, по предварительным подсчетам, будет направлено 1,1 миллиарда рублей.Налог для предприятий, входящих в список наиболее пострадавших отраслей экономики, снижен с 6% до 1%.Помимо этого, в два раза (с 2,2% до 1,1%) снижена ставка налога на имущество для собственников торговых центров и помещений внутри них. Льгота распространяется также на владельцев гостиниц и для сельхозпредприятий, занимающихся культивацией овощей в теплицах.Парламентарии законодательно в два раза (до 5%) сократили показатель потенциально возможного дохода для предпринимателей, работающих на патентной системе.Изменения, внесенные в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, позволили понизить арендную плату для участников бизнес-инкубаторов, которыми управляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Теперь она составляет символическая - 1 рубль за квадратный метр.Для поддержки потерявших доходы тысяч донских семей Заксобрание приняло ряд изменений в региональное законодательство «Об адресной социальной помощи», «О социальной поддержке детства», «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов», а также в нормативы по получению земельных сертификатов и материнского капитала.Глава региона Василий Голубев внес предложение о продлении на пять лет права на получение сертификата при рождении (усыновлении или удочерении) третьего или последующих детей. Соответствующие изменения в закон депутатами уже приняты. Льгота начнет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026-го.Для определения размера адресной социальной помощи был введен дифференцированный расчет. Для детей прожиточный минимум составит 10 402 рубля, для иных категорий граждан - 10 039 рублей.Прожиточный минимум для расчета среднедушевого дохода семей в целом был увеличен в 1,5 раза. Эта мера позволила увеличить количество получателей льготы до 60 тысяч человек.Все многодетные семьи донского региона получили разовую поддержку в размере 5 000 рублей.Жители Ростовской области, решившие взять в семью инвалида или пожилого человека, получили особую поддержку на законодательном уровне. Поправками была увеличена ежемесячная выплата до 5 000 рублей для тех, кто организовывает такие семьи. Доплата принявшим в семью второго и последующих пожилых граждан выросла в два раза.Был принят ряд решений и для упрощения организации подобной семьи. Теперь с 1 июля заявитель не должен предъявлять документы, выдаваемые федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Все необходимые справки ведомства получают друг от друга по собственной системе взаимодействия.Важным изменением для земельных сертификатов стало установление точного размера суммы в 466 617 рублей с последующей ежегодной индексацией. Получить их могут граждане, постоянно проживающие на территории донского региона.В разработке у региональных парламентариев находятся новые меры поддержки населения. Среди них - предложения о частичном погашении ипотечных кредитов для семьи, если ребенок-инвалид рожден до 31 декабря 2022 года. Проект закона уже направлен в федеральные органы законодательной и исполнительной власти.7 июля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект «Единой России» — он защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Согласно принятой норме пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать миллион рублей. То же касается малого и среднего бизнеса. Закон предусматривает для предпринимателей рассрочку по долгам до 15 миллионов рублей. Срок — до года.Этот законопроект продолжает череду социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан и предпринимателей. Одним из первых был закон о кредитных каникулах — если доходы заемщика за прошедший месяц упали на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами в предыдущем году, он может рассчитывать на отсрочку платежей на полгода. Это касается и потребительских, и ипотечных кредитов. Вслед за этим правительство поддержало предложение «Единой России» об увеличении максимальной суммы ипотеки для получения «кредитных каникул. Партия также обеспечила быструю реализацию поручений президента, касающихся поддержки семей с детьми.