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В донской столице за неделю стоимость килограмма курицы увеличилась на 12 рублей

В донской столице за неделю стоимость килограмма курицы увеличилась на 12 рублей

В донской столице за неделю стоимость килограмма курицы увеличилась на 12 рублей. Согласно данным Ростовстата на 6 июля, сейчас килограмм курицы стоит 241 рубль. Неделей ранее цена составляла 229 рублей.

В Ростовской области цена за килограмм курицы в среднем составляет 239 рублей, за неделю она выросла на 8 рублей. Наиболее высокая цена на курицу наблюдается в Таганроге — 248 рублей, в то время как самая низкая цена зафиксирована в Миллерово — 222 рубля.

Кроме того, в регионе выросла цена на говядину на три рубля (с 705 до 708 рублей), а вот стоимость килограмма свинины осталась на прежнем уровне — 425 рублей.
Фото: DonDay
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