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В донской столице сорвали поставку 20 новых троллейбусов

В донской столице сорвали поставку 20 новых троллейбусов
В Ростове сорвалась поставка обещанных 20 троллейбусов. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

В самарскую фирму «Авторитет» департамент транспорта направил две претензии. В итоге компания поставила лишь один троллейбус. Оставшиеся 19 должны привезти до конца первого квартала 2020 года.

Отметим, что новые троллейбусы должны запустить на маршруты № 17 (Центральный рынок – Стройгородок) и № 7 (Сельмаш – Центральный рынок). В ноябре 2019 года власти Ростова заключили договор на перевоз 60 новых транспортных средств из Москвы в донскую столицу.

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