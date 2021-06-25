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В донской столице ищут без вести пропавшего мужчину

В донской столице ищут без вести пропавшего мужчину
В столице Дона разыскивают без вести пропавшего мужчину. Николай Сопнев ушел из дома в Ворошиловском районе города и перестал выходить на связь с близкими. Родственники не знают, куда он мог отправиться. Ростовчанина ищут полиция и волонтеры.

На вид Николаю - 49-50 лет. Его рост - 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые. У мужчины есть шрам на левом ухе.

В день пропажи он был одет в поло, синюю кофту, светлые джинсы, обут в кроссовки.

Ели вы видели мужчину, то сообщите об этом по телефонам: 8 (863) 249-43-20 или 02.

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