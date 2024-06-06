В Донской публичной библиотеке отпраздновали 225-летие со дня рождения Пушкина

Фото: Общественная палата РО

В Донской публичной библиотеке в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина прошел Пушкинский день. Мероприятие организовали по инициативе директора библиотеки и члена Общественной палаты Ростовской области Евгении Колесниковой.В праздничном событии приняли участие первый заместитель председателя Общественной палаты Юрий Зерщиков, председатель комиссии по образованию, науке, культуре Николай Кузнецов, члены Общественной палаты Юрий Волков и Дмитрий Кротов.День рождения поэта еще 10 лет назад обрел статус государственного праздника — День русского языка. Александр Пушкин — это основоположник современного русского литературного языка. На его стихотворениях, повестях и поэмах выросли многие поколения. Произведения Александра Сергеевича до сих пор учат молодежь правильным жизненным ценностям. Они никогда не потеряют свою актуальность.С утра жителей города порадовали различными мероприятиями. Для посетителей организовали викторину по «Сказке о попе и о работнике его Балде». Ее вел заведующий отделом абонемента Н. В. Коваленко.В выставочном зале прошел круглый стол «Пушкинистика на Дону». Его модератором стала доцент ЮФУ И. А. Черненко.В литературной гостиной организовали лекцию в виде спектакля. Она посвящена роману «Евгений Онегин». Спикер предложил слушателям взглянуть на произведение по-новому, а также погрузил их в атмосферу пушкинской эпохи.В отделе искусств для ростовчан представили художественную выставку «У каждого свой Пушкин». В галерее показали детские работы из Арт-студии «Круто делает» в рамках выставки «Великий Пушкин». В завершение мероприятия прошла лекция-беседа «Самая литературная улица Ростова». Ее провела краевед Л. Ф. Волошинова.Кроме того, в рамках мероприятия гости могли посетить краеведческую книжную выставку «Донская Пушкиниана: к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина» и выставку изданий романа «Евгений Онегин».- Одно из направлений деятельности Общественной палаты — это вопросы образования, науки, культуры. В том числе я нахожусь в комиссии, которая рассматривает эти вопросы. Поэтому все, что происходит сегодня, — это, прежде всего, русский язык, традиции, развитие образования и культуры, - отметила Елена Колесникова.Общественная палата Ростовской области уделяет большое внимание сохранению российской культуры.