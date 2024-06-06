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В Донской публичной библиотеке отпраздновали 225-летие со дня рождения Пушкина

В Донской публичной библиотеке отпраздновали 225-летие со дня рождения Пушкина
В Донской публичной библиотеке в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина прошел Пушкинский день. Мероприятие организовали по инициативе директора библиотеки и члена Общественной палаты Ростовской области Евгении Колесниковой.

В праздничном событии приняли участие первый заместитель председателя Общественной палаты Юрий Зерщиков, председатель комиссии по образованию, науке, культуре Николай Кузнецов, члены Общественной палаты Юрий Волков и Дмитрий Кротов.

День рождения поэта еще 10 лет назад обрел статус государственного праздника — День русского языка. Александр Пушкин — это основоположник современного русского литературного языка. На его стихотворениях, повестях и поэмах выросли многие поколения. Произведения Александра Сергеевича до сих пор учат молодежь правильным жизненным ценностям. Они никогда не потеряют свою актуальность.

С утра жителей города порадовали различными мероприятиями. Для посетителей организовали викторину по «Сказке о попе и о работнике его Балде». Ее вел заведующий отделом абонемента Н. В. Коваленко.

В выставочном зале прошел круглый стол «Пушкинистика на Дону». Его модератором стала доцент ЮФУ И. А. Черненко.
В литературной гостиной организовали лекцию в виде спектакля. Она посвящена роману «Евгений Онегин». Спикер предложил слушателям взглянуть на произведение по-новому, а также погрузил их в атмосферу пушкинской эпохи.

В отделе искусств для ростовчан представили художественную выставку «У каждого свой Пушкин». В галерее показали детские работы из Арт-студии «Круто делает» в рамках выставки «Великий Пушкин». В завершение мероприятия прошла лекция-беседа «Самая литературная улица Ростова». Ее провела краевед Л. Ф. Волошинова.

Кроме того, в рамках мероприятия гости могли посетить краеведческую книжную выставку «Донская Пушкиниана: к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина» и выставку изданий романа «Евгений Онегин».

- Одно из направлений деятельности Общественной палаты — это вопросы образования, науки, культуры. В том числе я нахожусь в комиссии, которая рассматривает эти вопросы. Поэтому все, что происходит сегодня, — это, прежде всего, русский язык, традиции, развитие образования и культуры, - отметила Елена Колесникова.

Общественная палата Ростовской области уделяет большое внимание сохранению российской культуры.
Фото: Общественная палата РО
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