В донской «Единой России» собрали подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента
В «Единой России» в Ростовской области, как и по всей стране, 16 января прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента.
Как сообщили в «ЕР», такой сбор подписей проводился на площадках партийных приемных в Ростове и области, и на базе партнерских организаций.
На площадке в региональном отделении партии свою подпись поставил Герой России, участник СВО Алексей Афанасьев. Он подчеркнул, что задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены. А также поблагодарил активистов «Единой России» и всех, кто участвует в оказании помощи военнослужащим на передовой.
«Общество сегодня является надежной опорой для защитников нашей страны. Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей тоже важны, они должны расширяться и дополняться. Задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, будут выполнены», - подчеркнул Алексей Афанасьев.
Точку сбора подписей в Штабе общественной поддержки в Ростовской области посетила многодетная мама Наталья Литвинова. Здесь же она обратилась на прием к секретарю Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталье Давыдовой.
«Сегодня провели один из первых приемов по теме Года семьи. Обсудили несколько инициатив, например, о расширении направлений использования маткапитала и повышении доступности дополнительного образования. Отмечу, что в рамках нашей народной программе будет выполнен капитальный ремонт школы 101, которую посещают детки из этой семьи», - сообщила руководитель Ворошиловского партийной организации.
На площадке «Молодой Гвардии» в ДК «Правда!» к сбору подписей присоединились представители донского казачества и волонтерского движения.
Тем, кто не смог прийти лично, доставили подписной лист на дом. Этой возможностью воспользовался ветеран Великой Отечественной войны Борис Викторович Золотарев. Фронтовик через волонтеров передал Владимиру Путину пожелания здоровья и успехов.
Напомним, «Единая Россия» на XXI съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года.
С информацией о том, как проходит выдвижение и регистрация кандидатов, можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.