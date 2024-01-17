В донской «Единой России» собрали подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента

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В «Единой России» в Ростовской области, как и по всей стране, 16 января прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента.Как сообщили в «ЕР», такой сбор подписей проводился на площадках партийных приемных в Ростове и области, и на базе партнерских организаций.На площадке в региональном отделении партии свою подпись поставил Герой России, участник СВО Алексей Афанасьев. Он подчеркнул, что задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены. А также поблагодарил активистов «Единой России» и всех, кто участвует в оказании помощи военнослужащим на передовой.«Общество сегодня является надежной опорой для защитников нашей страны. Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей тоже важны, они должны расширяться и дополняться. Задачи, которые поставил Верховный Главнокомандующий, будут выполнены», - подчеркнул Алексей Афанасьев.Точку сбора подписей в Штабе общественной поддержки в Ростовской области посетила многодетная мама Наталья Литвинова. Здесь же она обратилась на прием к секретарю Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталье Давыдовой.«Сегодня провели один из первых приемов по теме Года семьи. Обсудили несколько инициатив, например, о расширении направлений использования маткапитала и повышении доступности дополнительного образования. Отмечу, что в рамках нашей народной программе будет выполнен капитальный ремонт школы 101, которую посещают детки из этой семьи», - сообщила руководитель Ворошиловского партийной организации.На площадке «Молодой Гвардии» в ДК «Правда!» к сбору подписей присоединились представители донского казачества и волонтерского движения.Тем, кто не смог прийти лично, доставили подписной лист на дом. Этой возможностью воспользовался ветеран Великой Отечественной войны Борис Викторович Золотарев. Фронтовик через волонтеров передал Владимиру Путину пожелания здоровья и успехов.Напомним, «Единая Россия» на XXI съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты на выборах 2024 года.С информацией о том, как проходит выдвижение и регистрация кандидатов, можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.