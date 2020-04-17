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В Донецке новые случаи заражения коронавирусом выявили у вахтовиков

В Донецке новые случаи заражения коронавирусом выявили у вахтовиков
В Ростовской области за сутки больше всего заражённых коронавирусом зарегистрировали в Донецке. Здесь диагноз подтвердили у 15 людей.

По данным областного правительства, все инфицированные в Донецке являются вахтовиками. Они приехали из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. К счастью, в городе хорошо налажена работа по контролю за приезжающими. Их всех поместили на самоизоляцию и взяли тесты на коронавирус. Всего в Донецке уже 26 подтверждённых случаев. Специалисты отметили, что это нельзя назвать очагом, так как все заболевшие приехали из других регионов.

По состоянию на утро 20 апреля в Ростовской области зарегистрировали 292 случая заболевания COVID-19.

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