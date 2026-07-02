В департаменте ЖКХ объяснили коммунальные потопы на центральных улицах Ростова 2 июля

Фото: Антонина Пшеничная

В Ростове-на-Дону 2 июля наблюдаются многочисленные коммунальные аварии на теплотрассах. Горожане сообщают об «озерах» на разных улицах центра, публикуют кадры с мокрыми улицами и мощными фонтанами.В департаменте ЖКХ пояснили, что так выглядят гидравлические испытания. В центральной части города трубы проверяют повышенным давлением, чтобы выявить места с плохим состоянием труб заранее. Устранить их необходимо до начала отопительного сезона, чтобы люди не оставались без тепла.Согласно официально информации, вода охлаждена и очищена. Испытания планируют завершить до 20 июля. Непосредственно прорывы горожане будут наблюдать до конца 3 июля.