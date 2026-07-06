В День семьи, любви и верности в Ростове поженятся почти сотня пар

Фото: ЗАГС Кировского района

В Ростове в День семьи любви и верности 08.07.2026 поженятся почти 100 пар. Об этом сообщили в редакции DonDay со ссылкой на региональное управление ЗАГС.Всего в регионе в этот день обменяются кольцами 190 молодоженов. В Новошахтинске зарегистрируют брак 9 пар, а в Шахтах — 8.Многие пары выбрали этот день из-за его символизма. Праздник посвящён памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православии считают покровителями семьи и брака. Хотя 8 июля приходится на среду, в большинстве отделов ЗАГС Ростовской области регистрации традиционно проходят по субботам. Но график может измениться.