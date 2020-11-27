В день рождения «Единая Россия» помогает медикам и доставляет лекарства пациентам

Первого декабря «Единая Россия» отмечает свой день рождения. Однако десятки тысяч активистов волонтерских центров ЕР проводят его, как и все другие дни: помогают тем, кто нуждается в этом.По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, это день, когда депутаты, активисты и сторонники ЕР вместо праздника продолжают помогать людям. Поскольку весь год для партии проходит под знаком добровольчества.- В связи с пандемией весь наш актив, депутатский корпус занят на волонтерской работе , - отметил Андрей Турчак. - Ежедневно по всей стране коллеги доставляют продукты и лекарства нуждающимся, обеспечивают врачей горячим питанием, транспортом и защитными средствами, помогают в приемных покоях больниц.По всей стране сегодня волонтеры “Единой России” развозят продуктовые наборы в больницы. Добровольцы доставляют бесплатные лекарства домой к пациентам, которые лечатся амбулаторно. В Ростовской области по доставке наиболее активны единороссы донской столицы, Новошахтинска, Азова, Каменска-Шахтинского, Аксайского и Красносулинского районов.ЕР реализует принцип взаимопомощи и на федеральном уровне. В ближайшее время для врачей появится бесплатное такси. В Ростовской области, а также Красноярском крае, Иркутской, Ярославской и Новосибирской областях единороссы уже запустили его своими силами. Помимо этого, есть договоренность с операторами связи, которые предоставят бесплатные звонки по России в медучреждения, где лечатся пациенты сCOVID-19.Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко подчеркнул: быть рядом с людьми - принципиальная позиция «Единой России».- Мы организовали работу волонтерского центра с начала пандемии, объединив усилия с общественными организациями, - отметил Александр Ищенко. - Взаимодействие с госпиталями продолжается и сегодня. Продуктовые наборы, средства защиты и необходимое оборудование доставлены уже в 15 медучреждений.По словам спикера донского парламента, за делами добровольцев стоят конкретные люди и случаи. Например, в Новошахтинске партийцы привезли лекарство одинокой пожилой женщине. Волонтеров обеспокоило ее здоровье, и они обратились в больницу. Женщину экстренно госпитализировали. Благодаря оперативности единороссов ее жизнь удалось спасти.В свой день рождения партия начала декаду приемов граждан, в ходе которой жители донского региона могут связаться с депутатами из любой точки области. В течение 10 дней приемы пройдут дистанционно: по видеосвязи или телефону.С обращениями людей уже работают депутаты Госдумы Лариса Тутова, Алексей Кобилев и Максим Щаблыкин, депутаты ЗС РО Екатерина Стенякина, Владимир Ревенко, Александр Косачев и Елена Мелихова, зампредседателя Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев, а также единороссы в местных собраниях депутатов. Обращения принимают представители ведомств социальной сферы и ЖКХ. Графики приемов опубликованы на сайте регионального отделения партии.