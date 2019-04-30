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В День Победы в Ростове пройдет пробег ретроавтомобилей

В День Победы в Ростове пройдет пробег ретроавтомобилей
Одним из знаковых мероприятий в День Победы в Ростове станет пробег ретроавтомобилей.

Автопробег пройдёт в рамках фестиваля «Весна 45 года», который организует донской клуб коллекционеров и реставраторов «ДонРетро».
- В этом году в пробеге примут участие 25 автомобилей. Среди них - «Виллис», «ГАЗ-67», «ГАЗ-69», несколько автомобилей «ГАЗ-21» «Волга», редкий экземпляр «Волга»-кабриолет, несколько трофейных машин, в том числе «Опель Адмирал», - рассказал председатель клуба «ДонРетро» Михаил Гончаров. – Кроме того, в колонне проедут три мотоцикла, два советских – М-72, с установленными на них пулемётами, и один немецкий.

Владельцы автомобилей – частные коллекционеры из Ростова и области. Колонна стартует в 10:20 от площади Гагарина. Автомобили будут двигаться по маршруту: проспект Ворошиловский - улица Красноармейская - Главный автовокзал - Большая Садовая. Финиширует колонна в парке им. М. Горького, где пройдёт основная программа фестиваля.
- На территории парка развернётся выставка техники, пройдут конкурс детских рисунков, викторины на тему истории войны, Донского края. Победители получат призы от нашего клуба, - добавил Михаил Гончаров. – В 11 часов утра начнётся концерт, который продлится до 15 часов. В нижней части парка детей бесплатно покатают на фронтовых машинах «Виллис» и «ГАЗ-67».

Добавим, что фестиваль «Весна 45 года» проходит в Ростове ежегодно 9 мая с 2014 года.
В День Победы в Ростове пройдет пробег ретроавтомобилей

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