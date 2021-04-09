В День Победы на фасаде театра им. Горького в Ростове покажут световой видеоролик о войне
В Ростове-на-Дону ищут поставщика, который создаст видеоролик и световое шоу к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Готовое видео покажут 9 мая на фасаде театра имени Максима Горького. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 13 апреля.
Согласно документам закупки заказчиком выступил городской Дом творчества. Учреждение установило максимальную стоимость услуги в размере 2 990 000 рублей. За эту сумму выигравший аукцион подрядчик должен будет смонтировать видеоконтент для проведения светового шоу.
Планируется, что фильм покажут на фасаде театра имени Горького на Театральной площади. В обязанности специалистов войдут отбор архивных фото, видео, иллюстраций, синхронизация картинки и эффектов с цветокоррекцией, разработка сюжета, создание анимации 3D моделей, персонажей и т. д., запись и обработка дикторского текста. Помимо творческой работы, мастера также должны позаботиться и о технической стороне вопроса: каким образом, с помощью чего, за счёт каких средств вывести видео в большом формате.
Примечательно, что заказчик определит победителя и подпишет с ним договор в течение одного дня. Сразу после заключения контракта рабочие приступят к выполнению своих обязанностей. Уже 7 мая на Театральной площади пройдёт первая репетиция показа видео и шоу.
Ранее Rostov.ru писал, что компания ООО «РСУ-7» оформит город к великому празднику всего за 4 миллиона рублей. Этот бюджет в пять раз меньше, чем в прошлом году. За предложенную сумму подрядчик установит композиции и разные декорации на площадях, оформит фасад драмтеатра имени Максима Горького, установит флаги и несколько объёмных объектов «9 Мая». Кроме того, подрядчик украсит и улицы районов города. Все работы должны быть выполнены до 30 апреля.