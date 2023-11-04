В День народного единства на Ростовскую область опустится туман

Фото: Rostov.ru.

На Ростовскую область снова опустится туман. О погодном явлении в День народного единства, 4 ноября, сообщили донские синоптики.Вода скопилась в воздухе над регионом ранним утром, около 5 часов. Особенно густой туман наблюдался над водоемами. Аналогичная ситуация ожидается и поздним вечером, к 23 часам.В течение дня на Дону прогнозируют дожди. В ночные часы похолодает до +8...+13 градусов. На севере и востоке области (Шолоховский, Верхнедонской, Дубовский, Заветинский районы) столбик термометра опустится до +5. В светлое время суток воздух прогреется до +11...+16 градусов. Теплее всего будет в южных и западных муниципалитетах: Сальском, Егорлыкском, Неклиновском районах и городе Таганроге. Там ожидается до +20 градусов. Скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду.Из-за непогоды может ухудшиться видимость на дорогах. Водителям рекомендуют включать фары ближнего, а не дальнего света. А по возможности и вовсе отказаться от поездок на дальние расстояния.